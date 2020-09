Erich, Enchong suportado ng mga sikat na aktor sa Thailand

Ang bongga ng EnRich Originals (YouTube channel nina Enchong Dee at Erich Gonzales), ha! At dahil nagprodyus sila ng ‘movie’, ang You, Me, Maybe, na sila nga rin ang mga bida, kasama si Arjo Atayde, at si Erich ang direktor, kaya todo suporta ang mga kaibigan nila sa kanila.

Imagine, bukod sa suporta nina Kris Aquino, Jake Cuenca, Vice Ganda, Jericho Rosales, Bea Alonzo, Ejay Falcon, Joseph Marco, Robi Domingo, Melai Cantiveros, Maymay Entrata, Joshua Garcia, Maja Salvador, suportado rin sila ng mga sikat na artista sa Thailand.

Ang bongga lang makita sina Mario Maurer, na nakasama ni Erich sa movie noon na prodyus ng Star Cinema, at si Peach Pachara, na kaibigan ni Enchong na nag-iimbita sa mga fan nila sa buong mundo, hindi lang sa Thailand, na panoorin sa Sept. 19 ang You, Me, Maybe nina Enchong at Erich.

Well, good luck EnRich. (Dondon Sermino)