ERC sa Meralco-MVP : Binayad sa ‘magic bill’ ibalik

Inutusan ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang mga distribution utilities tulad ng Manila Electric Company (Meralco) ni Manny V. Pangilinan at mga electric cooperatives na i-refund ang mga sobrang binayad ng mga consumers nang hindi ito nakapagbasa ng mga metro dahil sa quarantine, pati na ang feed-in tariff allowance at ang universal charges na naibayad.

Sa inilabas na advisory ng ERC, maari namang ipaawas ng consumers sa kanilang parating na mga electricity bill ang refund.

Sabi ng ERC, kahit pa bayad na ng buo ng consumer ang kanilang monthly billings nung panahon ng enhanced community quarantine at modified enhanced community quarantine, maari pa rin silang humingi ng refund at magbayad ng installment.

Nauna nang sinabi ng ERC nung April 15 at May 5 sa Meralco at iba pang distribution utilities at electric cooperatives na hindi dapat sinisingil muna ang FIT-All. Noong May 22 naman hindi na pinasingil ang universal charge-environmental charge.

Ayon sa ERC, kailangang ilagay ng Meralco at iba pa sa billing statement kung magkano ang eksaktong overpayment ng consumers.

Pinasusumite ng ERC sa Meralco at iba pa ang report ng kanilang mga overbillings sa bawat buwan at mga ni-refund bago mag-August 16, 2020.

Inutusan din ng ERC ang mga distribution utilities at electric cooperatives sa Cebu na naka-ECQ na huwag munang puputulan ng kuryente ang mga consumers hanggang sa September 2020 kung hindi pa bayad.

Pinanggigigilan ng mga consumers ang mga sobrang sinisingil ng Meralco dahil patagalan ang pag-refund nito.

Sa isang bilyong pisong sobrang nasisingil nito na isang taon bago ibalik, napagkakakitaan na ito ng milyon milyong piso kung ilalagay sa bangko.

Matatandaang kinuyog ang Meralco dahil sa tinaguriang ‘ shocking bill’ na tinanggap ng kanilang mga customer na kinabibilangan ni Senador Sherwin Gatchalian at maging ni ERC Chairman Agnes Devanadera. (Eileen Mencias)