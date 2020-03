ERC sa Meralco, 62 power firm: 2.8B i-refund

INUTOS ng Energy Regulatory­ Commission (ERC) sa mga distribution utility tulad ng Meralco­ at mga private at electric cooperative na isauli sa mga consumer ang sobrang siningil ng mga ito na nagkakahalaga sa kabuuang P2.8 bilyon.

Kinolekta ang nasabing ­halaga mula sa generation rate, transmission rate, system loss rate, lifeline subsidy rate, at senior citizens’ subsidy rate.

“The Commission ordered to refund the total amount of P2.8 billion to the concerned sixty-three DUs, particularly 38 in Luzon, 13 in Visayas, and 12 in Mindanao,” sabi ni ERC chairperson Agnes Devanadera sa isang pahayag kahapon.

Batay sa ERC, ipatutupad ang refund sa loob ng 12 buwan ngunit hiniling ng Meralco at Angeles Electric Corporation na iksian ang panahon sa kanilang pagbabalik ng pera sa mga consumer at nais na nilang gawin ito sa susunod na billing pagkatanggap nila ng ERC order.

Depende sa distribution utility, ang ire-refund sa mga consumer ay magkakahalaga ng P0.0025 per kilowatt hour hanggang P1.3182 per kWh.

Inutusan din ng ERC ang mga distribution utility na magsumite ng kanilang mga sinumpaang salaysay sa loob ng 10 araw pagkaumpisa nilang mag-refund.

Kakailanganin din nilang magsumite ng ulat sa ERC kada buwan tungkol sa refund hanggang sa maibalik na ito ng buo sa mga consumer.

“The confirmation of the DUs’ pass-through charges are meant to protect the interest of the consuming public by way of ensuring that what were charged and collected from them are reasonable and accurate rates,” sabi ni Devanadera. (Eileen Mencias)