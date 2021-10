ERC: PSALM P980K multa sa aberya ng power plant

Pinagmumulta ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang Power Sector Assets and Liabilities Corporation (PSALM) na pag-aari ng pamahalaan ng halos P1 milyon dahil sumobra ng 21.2 araw ang unplanned outage ng Malaya Thermal Power Plant Unit 2 (MTTP Unit 2) na pinatatakbo nito mula Marso 3, 2021 hanggang April 25 ngayong taon.

Pinagpaliwanag ng ERC ang PSALM noong Mayo 7, 2021 kung bakit lumampas sa maximum na pinapayagang outage ang oil-fired MTPP Unit 2 na sinagot ng Soosan Ens Co. Ltd. Philippines, ang service contract provider nito, noong Mayo 14 kung saan ay sinisi ang aberya sa generator automatic voltage regulator (AVR) ng planta.

Ang MTPP Unit 2 ay isang `must run unit’ na pinapatakbo sa mga panahong kulang ang supply at may nakikinitang problema sa power grid. Nagsagawa ng testing sa planta noong Marso 3 at nagkaproblema ang AVR nito at hindi na umandar kaya’t nagdeklara ng forced outage.

Nabatid na ang MTPP Unit 2 ay binibenta na ng PSALM at nag-isyu na ito ng Notice of Award para dito sa Fort Pilar Energy Inc. noong Hunyo 2, 2021. Dahil inaasahan ng PSALM na may plano na sa MTPP Unit 2 ang bagong may-ari nito kung kaya’t hindi na tinuloy pa ang pagpapaayos sa AVR ng planta.

Binigyang-diin ng ERC na hindi katanggap-tanggap na dahilan na ibebenta na ang planta para hindi ito ayusin.

Sabi ng ERC, ang hindi pag-repair ng planta sa dahilang baka may plano ang bagong bibili ay hindi sapat at hindi rin nagbigay ng ebidensiya ang PSALM tungkol sa isyung ito.

Ang desisyon ng ERC sa PSALM na pinagmulta ng P980,000 o halos P1 milyon na sa isyu ng MTPP Unit 2 ay nilagdaan noong Setyembre 8, 2021 subalit inilabas lamang nitong Oktubre 19, 2021. (Eileen Mencias)