ERC iwas-pusoy sa bidding ng Meralco-MVP

TUMANGGI ang Energy Regulatory Commission (ERC) na umupo bilang observer sa competitive selection process (CSP) o bidding na isinasagawa ng Manila Electric Company (Meralco) para sa mga power supply agreement (PSA) nito.

Sinulatan ni ERC chair and chief executive officer Agnes Devanadera ang Department of Energy (DOE) para sabihing mas mabuti nang wala sila sa bidding para hindi isipin na ang resulta sa bidding ay may basbas na agad ng komisyon.

“Considering that the power supply agreement that will be signed following the CSP proceedings will be eventually filed with the ERC, the presence of our representative might give the impression that the commission has given its stamp of approval on the resulting PSA,” sabi ni Devanadera.

Kapag may tao na kasi ang ERC sa proseso ng bidding ng Meralco, iisipin na agad ng marami na ang proseso ay naayon sa lahat ng rules at hindi na ito maaring batikusin sa hearing para sa approval ng komisyon sa PSA.

Dagdag pa ng ERC, mababahiran ang unpartiality nito sa hearing at kukuwestyunin ang anumang desisyon nito sa kaso.

Nagiging isyu ang pag-upo ng ERC kahit bilang observer lang tulad nang nagyari sa ERC Case No. 2018-002 RM tungkol sa binabalangkas na rules sa exe­cution, review at evaluation ng PSA ng mga distribution utilities (DU).

Sabi ni Devanadera, hindi lang sila dapat maging impartial. Kailangan din silang magmukhang impartial para lahat ng mga interesado ay makapagsasaad ng saloobin sa buong CSP process sa mga hearing sa ERC.

“Thus, presence of ERC repre­sentatives during CSP procee­dings has serious implications. Having said that, it is our position that we should not act as an observer during the DU’s CSP proceedings,” sabi ni Devanadera.

Ipapa-bidding ng Meralco ni Manny V. Pangilinan ang supply para sa 1,200 MW matapos ipawalang-bisa ng DOE ang naunang bidding dahil isa lang ang natirang bidder, ang Atimonan One Energy ng Meralco PowerGen. (Eileen Mencias)