ERC hinigpitan mga power plant sa brownout

Mananagot sa Energy Regulatory Commission (ERC) ang mga planta ng kuryente na hindi makasusunod sa inilabas nitong pamantayan ng performance, partikular ang mga brownout na wala sa plano na nagpapamahal ng sinisingil sa mga consumer.

Inilabas ng ERC ang gabay na dapat sundin mga generation company, system operator at transmission network provider o ang tinatawag ng ahensya na Rules for the Interim Reliability Performance Indices and Equivalent Outage Days per year of Generating Units.

Sakop nito ang mga generation company at generating plant na 5 megawatts ang kapasidad o higit pa.

Sabi ni ERC chairperson Agnes Devanadera, sisiguruhin nila na maaasahan ang supply ng kuryente at hindi magiging magalaw ang presyo sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) at babantayan ng ahensiya ang sektor.(Eileen Mencias)