ERC-devanadera tinakot ang SC sa brownout

Sa pagbasura ng Meralco-MVP sweetheart deal

MISTULANG tinakot ng Energy Regulatory Commission (ERC) ang Supreme Court (SC) hinggil sa nakaambang power supply shortage sa bansa dahil sa na­ging utos ng kataas-taasang hukuman na isailalim sa competitive bidding ang lahat ng power supply agreement (PSA).

Ayon kay ERC chairperson Agnes Devanadera, tinatayang 100 PSA ang hagip ng desisyon ng SC. Kabilang sa tinamaan ng desisyon ang pitong PSA ng Meralco ni Manny V. Pangilinan na itinuring ng Bayan Muna na ‘sweetheart deal’ at magreresulta ng mataas na bayarin sa kur­yente ng mga consumer.

“I don’t believe that the SC will go for something disastrous. If we do a strict and literal implementation of what we’ve read in parts…it will affect millions of people. This will be a real acute shortage in supply,” babala ni Devanadera.

Binanggit pa nito na ipipri­sinta nila sa SC ang lahat ng implikasyon sa suplay at presyo ng direktiba.

Nagbanta din si ERC commissioner Catherine Maceda na ma­laki ang implikasyon ng desisyon ng SC dahil may ilang generating companies ang posibleng tumigil sa pagsu-suplay ng kuryente.

“It will really affect the supply scenario considering the problems we have now during the summer season. You can just imagine if suppliers are asked to stop supplying due to the SC decision,” babala ni Maceda.

Malaki rin, aniya, ang implikasyon nito sa ‘cost-recovery dahil ilang PSA ang umiiral na.

“There will be implications on collections because, based on the SC statement, the cost reco­very is based on the result of CSP, which will happen after the fact the plants are already delivering service for the past three years,” paliwanag ni Maceda.

“All these plants operated on the assumption they will be paid under a certain rate based on a prior approval of the ERC,” dagdag pa niya.

Ang tanging positibong epek­to lang aniya ng desisyon ng SC ay magkakaroon ng transparen­cy sa power industry.

Sa desisyon ng SC noong Mayo 3, inatasan nito ang mga electricity distribution firm na isailalim sa bidding ang kanilang PSA. Binasura din ng SC ang mga pinalabas na circular ng ERC para ipagpaliban ang pagpapairal ng CSP.

Ang petisyon ay inihain ng consumer group Alyansa Para sa Bagong Pilipinas upang maharang ang 20-taon na PSA ng Meralco sa pitong power plant, ilan dito ay pag-aari din ng kompanya ni Pangilinan.