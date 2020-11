ERC, COA, Kamara kinalampag! Meralco-MVP tongpats lumobo sa P66B

Pinamamadali na ng Bayan Muna at Matuwid na Singil sa Kuryente Consumer Alliance Inc. (MSK) sa House Committee on Energy ang pagkalkal sa P66 bilyon lumobong kita ng Manila Electric Company (Meralco) ni Manny V. Pangilinan.

Hinihirit din ng grupo sa Energy Regulatory Commission (ERC) at Commission on Audit (COA) na apurahin ang pag-audit sa energy sales at purchases ng Meralco mula 2011 hanggang 2019 dulot ng mga nasipat na iregularidad sa idineklara ng kompanya sa ERC at sa Annual Reports at Audited Financial Statements.

Ayon sa grupo kung totoo ang nasabing alegasyon ay lumalabas na tiba-tiba ang Meralco.

Nitong Agosto, ibinunyag ng MSK at Bayan Muna ang sumusunod: Bumili lamang ang Meralco ng 33.585 billion kwh ng power noong 2019 mula sa mga generation sources nito kabilang ang WESM pero sa annual report ay 46.871 billion kwh ang nilagay, malinaw na may diperensya na 13.03 billion kwh.

Pangalawa, ang halaga ng kanilang generation purchases ay P179 billion batay sa inihayag sa ERC at mga consumer pero ang idineklarang halaga ng purchased power ay P241 billion sa audited financial statements. May discrepancy ito sa peso value ng P66.173 billion para sa taong 2019 lamang.

Pangatlo, ang DSM (distribution, supply, at metering) kinita ng Meralco noong 2019 ay P2.05 per kwh kada kilowatt hour kumpara sa inaprubahan ng ERC na P1.38 per kwh na mas malaki ng 49%.

Pang-apat sa ilalim ng MVP group simula noong May 2010 ay lumobo ang kinita ng Meralco ng halos doble sa P50 billion average mula 2010 hanggang 2014. Mula 2015 hanggang 2018, tinatayang umabot sa P60.24 billion at pagsapit ng 2019 ay tumiba ng P69.066 billion.

Panlima, ang diskarte ng Meralco na pagdedeklara ng mas malaking benta kesa sa kanilang binili ay nagsimula noong 2011 ay malinaw na nagkaroon ng over-declaration mula sa 2.419 Billion kwh.

Kada taon ay tumaas at umabot sa 5.6191 billion kwh noong 2014 at ngayon’y nasa 13.565 billion kwh noong 2019 na nagkakahalaga ng P66.173 billion.

Batay kay Bayan Muna Chairman Neri Colmenares, nag-aalala sila na ito ay paglabag sa regulatory rule na ang power generation ay ipapasa lamangn sa mga consumers.

Nangangahulugan ito na ang Meralco ay nagdedeklara dapat ng kanilang kita sa actual na kwh at halaga ng kanilang binili kaya ang Congress Energy Committee ay nararapat na magsagawa ng imbestigasyon.

Naniniwala ang MSK na mayroong mga hindi nabeberipikang datos kaya nasisilipan ito ng anomalya.

Bunsod nito kinakalampag ng mga grupo ang ERC at Commission on Audit (COA) na madaliin na ang pag-audit sa kita at pagbili ng Meralco.

“We hope that the ERC can also be requested to validate Meralco’s declared purchases and costs of generation and the energy sales to each of the customer class,” ayon kay MSK convenor David Celestra Tan.