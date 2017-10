ERC chief sinibak, lifetime ban sa gobyerno, walang retirement benefits

Isa pang presidential appointee ang pinatalsi­k sa serbisyo makaraang mapatunayang guilty sa two counts ng simple misconduct at grave misconduct.

Sa inilabas na desisyon ng Office of the De­puty Executive Secretary for Legal Affairs noong October 6 na pirmado ni Executive Secretary Salvador Medialdea, siniba­k sa puwesto si Energy Regulatory Commission (ERC) chairman at chief executive officer Atty. ­Jose Vicente B. Salazar.

Napatunayang tinangka ni Salazar na implu­wensiyahan ang proseso sa pagbili ng audio visua­l project ng ERC para matiyak na makuha ng pina­borang supplier ang kon­trata.

Ginamit din umano ni Salazar ang kanyang kapangyarihan nang hindi kinonsulta ang ibang opisyal ng ERC para maglabas ng direktiba kaugnay sa renewal ng Electric Power Purchase Agreements ng ilang distribution utilities, pati na ang pagtalaga ng ilang ERC officials at ilang emple­yado nang walang pahintulot ng ibang commissioner.

Nakapaloob din sa desisyon na hindi na maaa­ring maitalaga sa alinmang puwesto sa gobyern­o si Salazar at hindi na rin nito makukuha pa ang kanyang retirement benefits.

“The dismissal from Grave Misconduct carries with it all accessory penalties, including the perpetual disqualification from holding public office and forfeiture of retirement benefits,” bahagi ng ipinalabas na pahayag ng Malacañang.