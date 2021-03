ERC binasbasan Meralco sa tax pasalo

TINAWAG ng isang grupo na wala sa lugar ang desisyon ng Energy Regulatory Commission (ERC) na ipasalo sa mga consumer ang bayad ng mga distribution utilities tulad ng Meralco sa mga amil­yar o real property, local franchise at business taxes nito.

Sumulat ang National Association of Electri­city Consumers for Reforms Inc. (Nasecore) sa mga commissioner ng ERC pati na kay ERC chair Agnes Devanadera para ipahayag ang kanilang mariing pagtutol sa ERC Resolution No. 02 Series of 2021.

Sabi ni Nasecore president at dating Energy undersecretary Petronilo Ilagan, walang ligal na basehan ang desisyon at ang mas masama rito, binitawan ng ERC ang tungkulin nitong pangala­gaan ang interes ng mga konsyumer na siyang mandato nito.

Sa pananaw ng Nase­core, maaring inilabas ng ERC ang resolution ng sinabi ng Korte Suprema na hindi exempted sa pagbabayad ng amilyar at iba pang local government taxes ang mga transformer, poste, at transmission lines ng Meralco.

Giit ni Ilagan, walang sinasabi ang Korte Suprema na konsyumer ang magbabayad ng amilyar.

Dagdag pa ni Ilagan, pinapasa na nga sa mga konsumer ang gastos sa mga transformer, poste at transmission lines na kasama na sa bayarin buwan buwan ng mga konsyu­mers kaya hindi na tamang pati mga bayarin sa buwis ay ipapasan sa publiko.

Binigyang-diin pa ni Ilagan na kapag pinasa pa sa konsyumer ang bayad sa amilyar, business at franchise taxes, para na ring pinayaman ng ERC ang Meralco at iba pang distribution utilities sa pera ng mga konsyumer.

Ayon kay Ilagan, hindi makatarungang sa konsyumer ipabayad ang amilyar sa mga transformer, poste, at iba pa dahil pinagkakakitaan ng mga distribution utilities.

Nakikikabit ang mga telecommunication at cable companies sa mga poste at sinisingil sila ng Meralco ng upa para rito.

Ang resolusyon ay pinirmahan nina ERC chair and CEO Agnes Devanadera at nina Commissioner Floresinda Baldo-Digal at Commissioner Marko Romeo Fuentes noong Disyembre 17, 2020. Hindi ito pi­nirmahan nina Commissioner Alexis M Lumbatan at Commissioner Cathe­rine Maceda. (Eileen Mencias)