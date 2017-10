Erap umaray sa pinakamapanganib na siyudad

Umalma ang Lungsod ng Maynila sa inilabas na survey ng isang London-based weekly magazine kung saan nasa ika-55 ito mula sa 60 siyudad na kasama sa listahan ng mga pinakamapayapa at ligtas sa buong mundo.

Nabatid na ang Safest Cities Index 2017 ay mula sa ulat ng The Economist­ Intelligence Unit kung saan ay binigyan ng rangg­o ang 60 lungsod sa buong mundo batay sa apat na kategorya: digital security, health security, infrastructure security, at personal security.

Halos nasa kulelat na kategorya ang Maynila kasama ang Ho Chi Minh City sa Vietnam (56), Jakarta sa Indonesia (57), Dhaka sa Bangladesh (58), Yangon sa Myanmar (59), at Karachi sa Pakistan (60).

Ang Tokyo naman ang tinanghal na pinakaligtas na siyudad sa buong mundo.

Lumabas ang survey ng The Economist matapos na iulat kamakailan ni Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada na bumaba ang krimen sa lungsod ng 38% ngayong taon habang patuloy­ namang tumataas ang kakayahan ng Manila Police District (MPD) sa paglutas ng mga krimen.

Ani Estrada, mataas ang ibinaba ng mga street crimes tulad ng armed robbery, holdup at snatching.

Tumaas din aniya ang crime solution efficiency ng MPD mula 58.8 % noong 2016 sa 67.5 % ngayong taon, na nangangahulugan na anim hanggang pito sa bawat 10 kaso ng krimen ang matagumpay na na­lulutas nito.

Hindi rin nagustuhan ni MPD director Sr. Supt. Joel Coronel ang lumabas na survey.

“The study was measure­d based on identifie­d megacities in different parts of the world so it would appear that it is not only confined to the local government of Manila alone,” ani Coronel­.

Pero, inamin nito na mababa ang Pilipinas sa digital at infrastructure security. “Mahina ang ating security measures against cyber threats and online attacks,” pag-amin ni Coronel.