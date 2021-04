Erap umaayos kondisyon, ventilator tinanggal na

Patuloy ang pag-ayos ng kondis­yon ni dating pangulong Erap Estrada na nagpapagaling matapos tamaan ng COVID-19.

Sa nilabas na medical bulletin ni dating Senador Jinggoy Estrada, sinabi nito na tinanggal na ang ventilator support sa kanyang ama ngunit nangangailangan pa rin ito ng high flow oxygenation.

“While we thank his doctors for their excellent care, we give all the credit to Our Lord Almighty and enjoin everyone to continue pra­ying for my father,” ayon kay Jinggoy.

Aniya pa, malayo-layo pa ang kanilang laban kontra COVID-19 bago tuluyang masabi na mabuti na ang kalagayan ni Erap.

Sa panayam ng ‘Balitaan at Kumustahan’ sa Politiko Live, binahagi ni Jinggoy na bukod sa COVID-19, ginagamot din si Erap sa sakit na Chronic Obstructive Pulmonary Disease. (Raymark Patriarca)