Erap tatalupan sa 27 ghost barangay sa Maynila

WALANG sasantuhin ang Malacañang kapag napatunayang may basehan ang 27 ghost barangay na pinopondohan umano sa Lungsod ng Maynila.

Kasunod ito ng report ng Commission on Audit (COA) na binigyan umano ng real property tax shares ni Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada ang hindi naman nag-e-exist na mga barangay.

Sinabi ni Department of the Interior and Local Government (DILG) Officer-in-Charge Eduardo Año na iimbestigahan nila ang report ng COA at wala silang palalampasin kapag napatunayang may basehan ang inilabas ng COA.

Galit aniya si Pangulong Rodrigo Duterte sa katiwalian kaya tiniyak ng kalihim na bubusisiin nila at aalamin kung nasaan ang sinasabing 27 ghost barangay.

“Magko-conduct tayo ng investigation diyan sa mga report na iyan. Alam ninyo ang ating emphasis sa administration na ito, corruption. So wala tayong sasantuhin dito. We just need the information, the data and they will conduct the investigation,” ani Año.

Batay sa report ng COA, naglaan ang pamahalaang lungsod ng Maynila ng 30% mula sa koleksiyon ng property tax para sa 923 barangay ng lungsod, subalit batay sa Liga ng mga Barangay factbook, 896 lamang ang bilang ng mga barangay sa anim na distrito ng Lungsod ng Maynila.

Samantala, inihayag din ni Año na mayroong Bantay Korapsiyon ang DILG at may 250 na mga local chief executive ang iniimbestigahan nila ngayon batay sa mga reklamong ipinarating sa pamamagitan ng Hotline 8888 at sa mga impormasyon na nakuha nila sa mga tao.

Binigyang-diin ni Año na isa lang ang gustong maabot ng admi­nistrasyong Duterte at ito anya ay mawala ang korapsiyon at saka iligal na droga kaya gagawin ng DILG ang lahat para magtagumpay ang gobyerno.