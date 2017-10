Erap sumipsip kay Digong

Matapos ang deklarasyon ni Pangulong Duterte sa paglaya ng Marawi City mula sa Maute-ISIS group, muling nanawagan si Manila Mayor Joseph ‘Erap’ Estrada sa publiko na magkaisa at suportahan ang pamahalaan sa patuloy na pagsugpo sa terorismo sa bansa.

Ayon kay Estrada, kung mayroong leksyon na natutunan sa nangyari sa Marawi, ito ay ang kahalagahan ng pakikiisa ng bawat Filipino sa pamahalaan upang pangalagaan ang kapayapaan at kaayusan.

“If there is no peace and order, we cannot move forward, that’s why we should be united as a nation,” pahayag ng alkalde.

“We are all Filipinos, we’re just a small country, and yet we cannot unite? This is why we are left behind. We only have one flag, one Constitution, one government. Period,” dagdag ni Estrada.

Ayon pa kay Estrada, dapat papurihan si Pangulong Duterte sa maayos na paghawak nito sa Marawi crisis at sa kanyang ‘political will’ at ‘inspiring leadership’ na naging ins­pirasyon ng mga Filipino upang suportahan ang opensiba ng military laban sa Maute-ISIS group.

“When I was president, inubos ko ang MILF,” ani Estrada na ang tinutukoy ay ang kanyang all-out war sa Moro Islamic Liberation Front (MILF) noong 2000.