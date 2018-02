Erap kumbinsidong mananalo pa rin sa Maynila

BUO ang paniniwala ni Manila Mayor Joseph Estrada na mananalo pa rin siya sa darating na local election sa 2019.

“Narinig ko, gusto pa niyo ako na tumakbo uli sa 2019 mayoral elections. You are saying you wanted me to be your mayor of Manila again. Kayo ang masusunod, you will get three more years,” pahayag ni Estrada sa kanyang mga tagasuporta na bumisita kamakailan sa opisina niya sa city hall.

Sinabi ni Estrada na buong-buo ang kanyang tiwala na nasisiyahan ang mga botante ng lungsod sa trabaho niya at nagawa bilang alkalde sa loob ng limang taon.

Itinanggi rin ni Estrada ang usap-usapang tatakbo ang kanyang anak na si dating Senador Jinggoy Estrada sa mayoral elections sa 2019 dahil plano na umano niya na magretiro sa politika.

“I am good for another three years… Marami pa po tayong kailangang gawin, kaya hindi totoo na hindi na ako tatakbo. Fake news ‘yun ng mga kalaban ko! Tatakbo uli ako para sa aking third and last term,” wika ni Estrada.