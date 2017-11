Erap ginamit ng gambling lords

Inatasan kahapon ni Manila Mayor Joseph Estrada ang Manila Police District (MPD) na paigtingin ang kampanya laban sa lahat ng uri ng iligal na sugal sa lungsod tulad ng loteng, jueteng, video karera at sakla matapos makaladkad ang kanyang pangalan bilang protektor umano ng mga gambling lords.

Kabilang sa mga tinukoy na gambling lords na may malawakang operasyon ng loteng sa siyudad, partikular sa Binondo at Tondo ay sina loteng king Boy Soriano alyas ‘Boy Zorro’ at Gina Gutierrez na tinaguriang VK queen dahil sa nakakalat nitong mga video karera.

Upang hindi hulihin at malayang makapag-operat­e ng VK sa Maynila, ilang gambling operators ang naka-umbrella umano sa pangalan ni Gutierrez kapalit ng komisyon sa kanilang kita.

Kinumpirma rin mismo sa Abante ng mga insider sa city hall at MPD na nagbibigay ng regular na lagay sina Soriano at Gutierrez sa mga opisyal dito kapalit ng proteksyon sa kanilang iligal na gawain.

Ipinagyayabang din umano ng mga gambling lords, partikular si Gutierre­z na hindi matitibag ang kanyang operasyo­n dahil kaibigan at dikit siya kay Estrada.

Nakakalat sa Binondo at Tondo ang mga VK machine ni Gutierrez kung saan marami umanong hinihinalang gumagamit ng iligal na droga.

“‘Pag may VK, tiyak may addict. At ‘pag may addict, malamang sa mga lugar na may makina rin sila nagta-transaksyon para disimulado,” ayon sa source.

Lantaran umanong nakaposte ang mga VK machine ni Gutierrez sa mga lugar na kung saan ay marami ring mga bata.

“‘Pag ni-report sa mga istasyong nakakasakop sa kanila, kukunin nila kunwari ang makina pero binabalik din kinagabihan, kasi nga nakapatong sa kanila eh,” ayon pa sa mga sources.

Umaasa naman ang mga residente na aaksiyuna­n ni Estrada ang pagkalat ng iligal na sugal sa kanilang lugar.





“Dati na siyang sumabi­t sa jueteng at sana ay huwag niyang pabayaan na maging gambling city ang Maynila,” ayon sa mga ito.