Erap binibenta ang Manila Bay

Mistulang ibinebenta na ni Mayor Joseph “Erap” Estrada ang Manila Bay na nasasakop ng pinamumunuan niyang lungsod matapos itong pumasok sa apat na kasunduan sa mga pribadong korporasyon para sa reclamation projects.

Napag-alaman na sa loob lamang ng mahigit isang taon ay nagkaroon ng joint agreement ang pamahalaang lokal ng Maynila para sa reclamation projects na ipatutupad sa Manila Bay.

Pinakahuli ang multi-bilyong pisong reclamation project na pina­ngalanang “Manila Waterfront City”, na isang 318-ektaryang commercial district malapit sa baybayin ng Roxas Boulevard.

Ito ang ika-apat na recklamation project sa ilalim ng termino ni Estrada.

“Reclamation projects are the cornerstone of our urban renewal program,” paliwanag ni ­Estrada matapos lumagda sa isang Memorandum of Understanding (MOU) kasama sina Philippine Reclamation Authority (PRA) Board Chairman Alberto Agra, General Manager Janilo Rubiato at Waterfront Manila Premier Development Inc. (WMPD) president Kenneth Gatchalian sa city hall.

Napag-alaman na ang reclamation project para gawing business district ay pagtatayuan ng mga commercial at residential building, mga hotel at entertainment facilities, gayundin ng mga amusement park, medical centers, government offices, mga paaralan, at iba pang mga establisimiyento at pasilidad at higit sa lahat, isang pier para sa mga international cruise ships.

Noong buwan ng Hunyo ngayong taon ay lumagda rin si Estrada sa isang MOU para sa isa na namang reclamation project – ang 419-ektar­yang “Horizon Manila” na pinakamalaki na ngayon sa Manila Bay at nagkakahalaga ng P100 bilyon.

Ang dalawa pang reclamation projects na inaprubahan kamakailan lamang ay ang “New Manila Bay Internatio­nal Community” (407.2 ektarya) ng UAA Kinming Group Development Corp. at ang P7.4-billion expansion ng Manila ­Harbour Centre sa Tondo na gagawin ng R-II Builders Incorporated.

Sa kabila nito, pinuna naman ng mga kritiko na baka masangkot muli si Estrada sa mga iskandalo dahil sa malalaking kasunduan na pinasok nito para sa reclamation ng Manila Bay.

Hindi na umano bago sa iskandalo si Estrada katulad ng pakikialam diumano nito sa imbestigasyon ng textbook scam noong 1998, ang pagkakasangkot sa BW Resources scandal, kontrobersiya sa pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office noong pangulo pa siya, at ang jueteng scandal na nagpatalsik sa kanya sa Malacañang.