Epekto ng TRAIN sisilipin ng Senado

SISIKAPIN ng Senado na makapagbalangkas ng mga paraan na magbibigay proteksiyon sa mga konsumer laban sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin dahil sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion (TRAIN) Law.

Magsasagawa ang Senate committee on public services sa pa­ngunguna ni Senador Grace Poe ng imbestigasyon sa domino effect ng TRAIN Law partikular sa mga produktong petrolyo, kuryente, tubig at maging sa transportas­yon.

Isasagawa ang pagdinig bukas sa Sangguniang Panlalawigan session hall ng Iloilo Provincial Capitol upang marinig din ang panig ng mga nasa lalawigan.

“Sa ibang probinsiya, mas mataas ang ibi­nabayad nila sa utilities at mas mahal ang gasolina. Kailangan din nating marinig ang mga hinaing ng mga nagmamaneho ng jeep, taxi, at bus sa mga probinsiya. Minsan hindi sila nakakapunta sa Maynila para mapa­kinggan sa ating mga pagdinig kaya pupunta kami sa Iloilo at ito’y pagkaka­taon na rin ng ating mga kababayan sa Visayas na makilahok,” giit ni Poe.

Nangangamba si Poe na dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin ay mawalan din ng saysay ang dagdag na take home pay na nakukuha ng mga empleyedo bunsod ng tax exemption sa ilalim ng TRAIN Law.