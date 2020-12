Epekto ng Robot at AI sa mga Manggagawa

Nitong Disyembre, magkasunod pong naglabas ng pag-aaral ang McKinsey at ang International Labor Organization (ILO) hinggil sa posibleng “displacement” ng mga manggagawang Pilipino dahil sa paggamit ng robot o automation at artificial intelligence (AI).

Ayon sa ILO, aabot po sa 7.2 milyong manggagawa ang sabay na naapektuhan ng COVID-19 at digitalization. Kitang-kita po ito ngayong may pandemya kung saan karamihan sa mga transaksyon ay ginagawa na online o sa pamamagitan ng digital commerce.

Nakasaad po sa “Asia-Pacific Employment and Social Outlook 2020” ng ILO na mataas ang panganib na maapektuhan ang mga trabaho sa mga “machine terrain occupation” tulad ng manufacturing, transportasyon at storage sector dahil sa mataas na posibilidad na i-digitalize ang mga serbisyo rito.

Kung nanganganib po ang mga trabaho sa mga industriyang mataas ang potensyal na ma-digitalize, nanganganib din ang mga trabahong mababa ang potensyal na makapag-transform patungong digitalization tulad ng mga trabaho sa accommodation, food services, entertainment, at recreation.

Inisa-isa po ng ILO ang mga trabahong nakapaloob sa mga sektor na labis na maaapektuhan ng automation at AI gaya ng mga welder, dressmaker, driver, bank teller, bookkeeper, waiter, cook, cashier, salesperson, clerk, at iba pa.

Tila pinagtitibay naman po ng ginawang pag-aaral ng McKinsey na isang global consulting company na naka-base sa Amerika ang Outlook ng ILO.

Ayon sa po sa McKinsey, aabot sa 19 milyong Pilipino ang mangangailangan ng mga dagdag na pagsasanay bunsod ng advancement ng teknolohiya.

Pahayag ng mga opisyal nito, malaki ang potensyal ng manufacturing, accommodation, food service, agrikultura, at sektor ng retail at wholesale para sa automation.

Ang magandang balita, maaari din pong makalikha ng 10 hanggang 14 na milyong trabaho sa susunod na sampung taon dahil automation at AI.

Maisasakatuparan po ito kung mabibigyan natin ng mas mataas na antas ng kasanayan ang parehong mga manggagawa at negosyante o entrepreneur.

Ang “reskilling”, “cross-skilling” at “upskilling” ng mga Pilipino ang paulit-ulit din po nating nirerekomenda bilang Chairman ng Committee on Labor at Higher, Technical and Vocational Education sa Senado.

Hindi po uubrang patse-patse ang gagawing pagtugon ng ating gobyerno sa mga nararanasang epekto ng pandemya at teknolohiya bunsod naman ng tinatawag na Fourth Industrial Revolution o 4IR.

Dahil po sa mga karanasan natin noon sa TESDA tungkol sa 4IR, nauna na po nating isinabatas ang “Tulong-Trabaho Act” o Republic Act No. 11230 para maihanda ang ating mga manggagawang employed at unemployed sa mga pagbabago sa mga uri ng trabaho ngayon.

Isinusulong din po natin ang Senate Bill No. 1834 o ang “Philippine Workforce Digital Competitiveness Act” para magtakda ng isang legal framework at pangkalahatang direksyon na tatahakin ng bansa kaugnay ng mabilis na paggalaw ng mga trabaho dahil sa paggamit ng robot at AI ng ating mga industriya.

Hindi rin po ito nalalayo sa panawagan natin para paigtingin ang koordinasyon ng ating mga ahensyang pang-edukasyon tulad ng DepEd, TESDA at CHED, kasama ang DOLE at PRC, para po mapag-ugnay-ugnay natin ang lahat ng mga standard at programang mag-aangat sa kalidad ng ating mga manggagawa sa tulong ng isinulong din nating “Philippine Qualifications Framework” o PQF Law.

