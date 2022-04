Epekto ng lockdown: Mga batang Pinoy kulelat sa pagbasa

Lumabas sa isang ulat ng United Nations Children’s Fund (Unicef) na 85% ng mga Pinoy na 10 taong gulang ang hirap makabasa o hirap makaintindi ng kanilang binasa, na sanhi ng mahabang panahon na walang face-to-face class.

Ayon sa ulat, tatlo lang sa kada 20 bata sa Pilipinas ang nakakabasa o nakakaintindi ng isang simpleng teksto.

Tinawag ng Unicef na `learning poverty’ ang naturang bilang ng mga batang hirap makabasa o makaintindi ng binasa.

Gayunman, ang 85% na learning poverty ng mga bata sa Pilipinas ay mas mababa kumpara sa tantiya ng Unicef na 90% noong Nobyembre 2021.

Noong 2019 o bago maggkaroon ng pandemya, nasa 69.5% ang learning poverty, ayon sa Unicef.

Bukod pa rito, sa 122 bansa na pinag-aralan ng Unicef para sa kanilang report, ang Pilipinas ang may pinakamahabang panahon na suspindedo ang face-to-face class.

Ayon sa Unicef, lalong lumala ang sitwasyon dahil sa mahigit dalawang taon nang sarado ang mga eskuwelahan.

“In fact, nearly 153 million children missed more than half of their in-person schooling over the past two years, with more than 62 million of them having missed at least three-quarters of in-person schooling,” saad ng Unicef.

Pinakaapektado umano dito ang mga mahihirap, naninirahan sa kanayunan, mga may kapansanan at mga batang mag-aaral. (Mark Joven Delantar)