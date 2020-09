Epekto ng COVID-19 sa pag-iisip at emosyon

Malaki ang epekto ng Covid 19 at lockdown/community quarantine sa emotional at mental state ng tao. Isang 25 taong gulang na lalaki ang natagpuang walang buhay at nakabitin sa kanilang hagdan gamit ang isang hiniram na kumot sa kapitbahay.

Matagal na siyang nagpapahiwatig na ayaw na niyang mabuhay makaraang matanggal sa trabaho at walang kinikita nang magkaroon ng lockdown. Nadagdag pa ang kalungkutan dahil hindi niya nakikita at nakakasama ang kanyang karelasyon at ang mga kaibigan. Nagtuloy tuloy pa ang kanyang depression nang malaman niyang nahawaan siya ng isang sakit.

Ilang araw bago siya namatay, nagtungo siya sa isang maliit na ospital dahil madalas sumakit ang kanyang tiyan at nilalagnat. Sa halip na siya ay check-up-in, tinanggihan siya ng ospital at sinabing hindi nila kayang gamutin kung ang sintomas ay katulad ng sa Covid-19. Pinayuhan siyang mag-quarantine muna sa bahay, at kapag lumala ang sintomas ay saka pumunta sa isang Covid center na ospital.

Ikinalungkot ito ng husto ng bata at ikinatakot. Paano nga ba kung Covid ang kanyang sakit? Paano rin magagamot ang nauna na niyang karamdaman? Ano ang ipanggagastos nila lalo na at wala siyang trabaho, pati na ang kanyang tatay?

Ang Facebook ang natagpuan niyang sumbungan. Sa kanyang “stories” sa “myday” inilarawan ang kanyang pakikipaglaban sa takot at kalungkutan. Dalawang oras bago siya natagpuang walang buhay, nag-post siya ng larawan ng isang puting kabaong na nakalagay ang text na: “isang araw, ako na ang nakahiga diyan.”

Stress, anxiety, depression, frustration, uncertainty, anger. Ito ang mga halo-halong nararamdaman ng mga matatanda at batang apektado ng pandemya. Nawawalan ng pag-asa, naiinis sa mga pagbabawal, nalulungkot na hindi nakikita ang mga kapamilya at kaibigan. Diyan lamang nag-uumpisa lahat, pero kapag pinabayaan ang ganitong nararamdaman at pinanatili ang negatibong pag-iisip, mauuwi talaga sa depression ang isang tao.

Obserbahan at bantayan ang mga kasama sa bahay na nakakaranas ng ganito. Tulungan sila bago mahuli ang lahat.