Epektibong paglilingkod ibabalik ni Sy-Alvarado sa Bulacan

Puntirya ni Bulacan Gubernatorial bet Willy Sy-Alvarado na maibalik ang epektibong paglilingkod sa lalawigan para maibangon itong muli sa daluyong na kinakaharap sa kasalukuyan.

Ayon kay Vice Gover­nor Willy Sy-Alvarado, “tayo po ngayon ay nasa sangandaan na ang hinaharap natin ay walang kasiguruhan, nasa isang barko na ang tubig sa dagat ay hindi tahimik madaluyong at malaki ang alon dahil may parating na bagyo.”

Inilarawan pa ng bise gobernador na kinakaila­ngan ng mga timoner na magpapatakbo ng barko o kapitan na may karanasan, kaalaman at kakayahan. Aniya, ito ang dahilan nang ipatawag siya ni Pangulong Rodrigo Duterte para itampok na standard bearer ng administrasyon.

Aniya, sa loob 9 na taong panunungkulan hindi siya naging problema ng bansa sa halip ay naging bahagi ng solusyon. “Kung dumarating ang mga kalamidad tayo po ang tumutulong sa ibang mga lugar sa bansa at kung may kalamidad tumatayo ang lalawigan sa sariling mga paa… Ibabalik po natin ang dating panunungkulan na tinatanggap ang mga taga-lalawigan, walang sinisino, walang malakas at hindi kakampi kundi ama ng lalawigan na aniya’y kailangang pantay pantay-pantay.”

Ikinalungkot ng bise gobernador na pinagbabayad ang mga pasyen­te at pinabibili pa ng gamot gayong may 10 milyong pisong revolving fund na ipinagkakaloob si Pangulong Duterte buwan-buwan na aniya’y hindi nangyari noong panahon niya bilang gobernador. “Ibabalik po natin sa ating ospital ang isang epektibong paglilingkod na may paggalang, kumpleto sa gamot at gamit,” dagdag pa ng kandidato ng Uniteam BBM-Sara tandem.