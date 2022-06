Epektibo Hulyo! Taas-pasahe sa eroplano kasado na

Magsisimula na sa July 1 ang dagdag pamasahe sa domestic at international flights sa bansa.

Ito ang inihayag sa Laging Handa public briefing ni Atty. Blem Moro ng Civil Aeronotics Board (CAB) dahil sa tumataas na presyo ng aviation fuel sa pandaigdigang pamilihan.

Sinabi ni Moro na ang Manila-Cebu ay may dagdag na P706 sa pamasahe at marami na ang local airlines na nakapag-apply at naaprubahan para magtaas ng pamasahe.

“Beginning July 1, naglabas po kasi tayo ng advisory noong June 20 which will take effect po ng July 1 yung fuel surcharge na ito. Nagsisimula po ‘yan sa mga malapit na lugar at P355hanggang sa malayong lugar at P1038. Ang Manila-Cebu ay nasa P706, medyo marami na ring mga local airlines ang nakapag-apply na rin po,” ani Moro.

Maging ang international flights na manggagaling sa Pilipinas ay magtataas na rin subalit kailangan munang hintayin ang desisyon ng CAB sa kanilang petisyon.

“Sa international flights na manggagaling sa Pilipinas kinakailangan ng approval ng CAB pero ‘yong papasok galing sa labas depende napo ‘yong kung saan galing ‘yong approval,” dagdag ni Moro.

Pero nilinaw ng opisyal na halos hindi gumagalaw ang base fare at ang nadadagdagan lamang ay ang fuel surcharge batay sa galaw ng presyo ng aviation fuel sa world market.

Ipinaliwanag ni Moro na ang dagdag sa pamasahe sa eroplano ay kino-compute depende sa distansiya mula P355 hanggang P706 para sa domestic flights.

“The base fare natin wala pong masyadong naging galaw o pagtaas, mayroon pa ring existing na promotional fares hanggang ngayon. ‘Yon lamang po, naidadagdag ang ating fuel surcharge depende sa galaw din ng merkado at kung magkano ang presyo sa pandaigdigang pamilihan. Pero sa base fare, hindi halos nagagalaw. pero siyempre dahil nadadagdagan ito ng fuel surcharge, ‘yong kabuuan o total na pamasahe ay umaangat,” wika ni Moro. (Aileen Taliping)