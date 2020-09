Enzo, Darwin magpapakilig sa TV5

Sina Darwin Yu at Enzo Santiago ang hahamon sa ‘trono’ nina Elijah Canlas-Kokoy de Santos, JC Alcantara-Tony Labrusca, bilang mga hari ng BL (boys love) serye, via My Extraordinary, na prodyus ng Asterisk Digital Entertainment, at dinirek ni Jolo Atienza.

May bonggang advantage lang sina Darwin at Enzo dahil ipalalabas sa free TV ang kanilang BL serye. Yes, mapapanood sa TV5 (simula ngayong Linggo, Sept. 27, 11pm) ang My Extraordinary, at pati na sa GagaoLala, at siyempre sa Asterisk Digital Entertainment channel YouTube (11:30pm).

Anyway, malakas ang chemistry nina Darwin at Enzo. Pareho nga silang dumaan sa matinding workshop, dahil ang serye nga nila ay hindi lang puro kalandian, kundi puno ng drama. Base sa tunay na sitwasyon ang kuwento.

Pero siyempre, hindi mabibigo ang mga fan nila, dahil puno rin ng pakilig ang dalawa. At yes, maraming dapat abangan na iyakan, tawanan, at lambingan sa seryeng ito.

Parehong guwapo, matangkad, makisig, kaya ngayon pa lang ay pinapantasya na ng mga kababaihan, kabadingan. Ano nga kaya ang dating kapag dalawang makisig ang naghaharutan? Abangan! (Dondon Sermino)