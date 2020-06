Ensayo, pakondisyon hinay lang – Marcial

UNTI-UNTI nang ibabalik ang PBA pagkatapos ibaba na sa general community quarantine ang NCR.

Bagama’t wala pang mga laro, sinabi ni Board chairman Ricky Vargas na uumpisahan na nila ang conditioning ng players.

Miyerkoles ay nag-meeting ang Board sa PBA office sa Libis, Quezon City – unang face-to-face interaction sa loob ng halos tatlong buwan mula nang kanselahin ang mga laro noong March 11 dahil sa coronavirus pandemic.

Kumpiyansa ang mga kinatawan ng team na makakabalik na rin ang liga.

“Wala munang scrimmage. It’s a process, dahan-dahan lang,” ani vice chairman Bobby Rosales. “Wala munang games. The proposal is just return to practice, conditioning.”

Pagkatapos ng meeting, nag-draft ang board ng sulat para sa Inter-Agency Task Force on COVID-19.

Kabilang sa mahigpit na ipapatupad ng liga ang ‘no-test, no-practice’ protocol.

“Testing is a must. We have to be concerned na secure ang mga players at alam nilang they’re free from the disease,” wika ni Vargas.

Ayon kay commissioner Willie Marcial, kakausapin nila ang tigalawang players ng bawat team para ipaliwanag ang guidelines.

“Checking of temperature, all health essentials including alcohol, social distancing, apat (na players) per session guided by a safety officer and a trainer,” paliwanag ni Marcial. “Pagkatapos ng session, alis agad walang shower. Then the next batch of six individuals hanggang matapos ang buong team.”

Sisiguruhin ding idi-disinfect ang practice venue base sa hospital standard.

“Pagdating sa venue, kailangan naka-practice uniform na ang players. After practice, may proper disposal ng uniform,” dagdag ng commissioner. “Five minutes lang, alis na sa venue.”

Sa August ay muling magpupulong ang Board para i-assess ang sitwasyon at desisyunan kung puwede pang i-salvage ang 45th season kahit isang conference lang umpisa sa October. (VE)