Ensayo nina Diaz, Yulo, Obiena walang aberya

MALAKING perwisyo ang sinapit ng buong mundo sa pamiminsala ng COVID-19 dahilan upang makansela ang mga sporting event.

Nakaraan lamang ay naghayag ng cost-cutting ang Philippine Sports Commission (PSC) kung saan ay binawasan ng 50 percent ang allowance ng mga atleta at coach, maging ang mga foreign training ay naapektuhan.

Pero ayon kay PSC chairman William ‘Butch’ Ramirez, may sapat na pondo para tustusan ang training sa abroad nina EJ Obiena, gymnast Carlos Yulo at weightlifter Hidilyn Diaz na malaki ang tsansa na sumungkit ng gintong medalya sa Tokyo Olympics.

Nasa Japan si Yulo, nagte-training sa Italy si Obiena habang sa Malaysia naman nagpapakondisypon si Diaz, ang 2016 Rio Olympics silver medalist.

“It will be better for them to stay where they are so they can continuously train for the Olympics,’’ hayag naman ni PSC commissioner Celia Kiram.

Ikakasa sana ang 2020 Summer Games ngayong taon subalit kinansela ito dahil sa coronavirus pandemic. (Elech Dawa)