Ensayo ni Pacquiao ayaw isagad

Nasa kondisyon na si eight-division champion Manny ‘The Pacman’ Pacquiao kaya ayaw sagarin ng kanyang kampo ang ensayo ng 39-anyos.

Isang buwan matapos buksan ang kanyang training camp, malapit nang maabot ni Pacquiao ang 100 porsiyento ng kondisyong kakailanganin niya upang agawin ang WBA welterweight tiara ni Argentinean champion Lucas Matthysse.

At pagsapit ng Hul­yo 15 sa Axiata Arena sa Kuala Lumpur, ­Malaysia, itotodo na lahat ng ‘Pambansang ­Kamao’ para patuna­yan sa mundo na may ibubuga pa ito.

“Matagal pa naman ang laban kaya inu­unti-unti namin. Slowly but surely, sabi nga ng ‘Kano (Justin Fortune),” kuwento ni assistant trainer Nonoy Neri sa manunulat ng sports na si Eddie Alinea.

“Bago namin buksan ang camp, alam na namin ang gagawin considering all the circumstances. Ang edad ni Manny, ang long lay-off, etc. Alam ni Senador. Actually kasama siyang nag-drawing ng training program.”

Isang taong natengga sa boksing si Pacquiao, pinakahuli ang July 2017 bout nito kay Jeff Horn ng Australia.

Inagaw nito ang kanyang WBO 147-pound belt via unanimous decision, napakawalan naman ito ng Australyano nang agawan din ng ­titulo ni American undefeated pound-for-pound king Terence Crawford nito lang Linggo (Sabado sa Amerika).