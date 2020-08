Ensayo ng mga atleta pinaplantsa ng PSC

GUMAGAWA ng hakbang ang Philippine Sports Commission (PSC) sa pamumuno ni chairman William ‘Butch’ Ramirez para makapaG-ensayo nang todo ang mga atleta na naghahangad na makakuha ng tiket sa Olympics.

Sinabi ni PSC commissioner Charles Raymond Maxey na nakikipagpulong na sila sa Philippine Olympic Committee (POC) at kay 2021 Olympic Games Chef De Mission Mariano ‘Nonong’ Araneta upang ipaliwanag ang health at safety protocols ng mga National Sports Association (NSA) na may Olympic qualifiers.

“The PSC and POC together with CDM Nonong Araneta are working closely to prepare the needed health protocols for the resumption of training, especially those who have already qualified for Tokyo (Olympics) and those who are bound for qualifying events,” hayag ni Maxey.

Nakaraan lamang ay plantsado na sa PSC, Games and Amusements Board (GAB) at Department of Health (DOH) ang pagbabalik training at conditioning ng Philippine Basketball Association (PBA), Philippine Football League (PFL) at Chooks-to-Go 3×3 national team matapos maglabas sila ng Joint Administrative Order (JAO).

Pero nasalto ito, dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 ay isinailalim ng Malacañang sa Modified Enhanced Community Quarantine (MECQ) ang Metro Manila, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna Agosto 4 hanggang 18. (Elech Dawa)