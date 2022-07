Enrique Manalo DFA chief ni PBBM

Kinumpirma ni Presidential Communications Operations Office (PCOO) Secretary Trixie Cruz-Angeles ang paghirang ni Pangulong Ferdinand `Bongbong’ Marcos Jr. kay Enrique Manalo bilang bagong kalihim ng Department of Foreign Affairs (DFA).

Pinalitan ni Manalo si Foreign Affairs Secretary Teodoro Locsin Jr.

Kasama si Manalo sa mga bagong miyembro ng gabinete na nanumpa kay Marcos sa Malacañang noong Huwebes, Hunyo 30.

Sinabi ni Angeles na humingi ng ilang araw si Manalo para ayusin ang mga dapat gawin sa kanyang dating posisyon bago umupo bilang kalihim ng DFA.

“Yes it is confirmed. But he asked for a few days to wind up affairs in his previous post,” sabi ni Angeles matapos na dumaan saglit sa press working area ng Malacañg Press Corps nitong Biyernes ng umaga.

Si Manalo ay nagsilbing Philippine Permanent Representative to the United Nations sa New York sa ilalim ng administrasyong Duterte mula 2020 hanggang Hunyo 30, 2022.

Naging acting Foreign Affairs secretary din si Manalo noong 2017 matapos na ibasura ng Commission on Appointments ang nominasyon kay Perfecto Yasay Jr. bilang kalihim ng DFA. (Aileen Taliping/Prince Golez)