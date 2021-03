Ipapatupad pong muli ang Enhanced Community Quarantine (ECQ) sa NCR, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna simula March 29, hanggang Linggo, April 4.

Natapat din po ang ECQ sa Semana Santa o ang paggunita sa pagpapakasakit, pagkamatay at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus.

Kaya’t magandang pagkakataon rin po ang ECQ para manahimik at manalangin sa gitna ng pagsubok na patuloy pa ring kinakaharap ng ating bayan lalo pa’t lalong dumarami ang mga kumpirmadong kaso ng COVID-19. Nakapagtala po ang DOH ng 9,475 na mga bagong kaso ng COVID-19 kahapon, March 28.

Habang naka-ECQ, inaasahan pong susunod ang lahat sa mga minimum health standard tulad ng pagsusuot ng face mask at face shield, regular na paghuhugas ng kamay at social distancing.

Kailangan din pong pagplanuhang mabuti ang lahat ng ating mga aktibidad tulad ng pagbili ng mga essential good ayon sa itinakdang extended curfew hours mula 6PM hanggang 5AM.

Ang mga kabataang edad 21 pababa at 60 pataas lalo na po ang mga may health risk at mga buntis ay dapat manatili muna sa loob ng bahay.

Inaasahan po nating susunod din ang lahat ng ating mga pagawaan lalo na ang mga pinapayagan ang 50% capacity industries tulad ng mga nasa manufacturing, media at construction.

Nakikiiusap naman po tayo sa mga employer na hanggat maari ay gamitin ang work-from-home scheme sa ilalim ng Telecommuting Law na isinulong natin sa Senado para hindi na kailangang magbyahe pa ng ating mga manggagawa.

Pagkakataon din po ang ECQ para magsagawa ng mas agresibong surveillance testing lalo na po sa NCR plus kung saan mataas pa rin ang transmission rate.

Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na kung may nararamdamang anumang sintomas tulad ng lagnat, ubo at pananakit ng kalamnan ay magkusa na pong mag-isolate at kung posible ay magtungo sa mga ospital upang magpa-test.

Pero sana naman po ay magkaroon din ng plano para sa ating mga ospital na ngayon ay puno na, sagad na, pagod na at hindi na tumatanggap ng mga COVID patients. Sa ating palagay, ang plano para sa ating mga ospital ang missing link sa ECQ announcement ng IATF.

Kung tutuusin, naghihingalo na rin po ang ating mga ospital at kailangan na ring dalhin sa ICU dahil sa kakulangan sa mga tao, gamot, hospital bed at iba pang mga kagamitan.

Marami pong mga pasyente na nakikipaglaban sa COVID-19 ay nakapila pa rin sa ating mga ospital at marami po sa kanila ang tinatanggihan na.

May mga COVID patient po na nagpapakita ng mga malalang sintomas ang dumadayo na sa ibang lugar makapasok lang ng ospital na karamihan ay nasa maximum carrying capacity na.

Nagdeklara po ng ECQ bilang time-out para sa mga frontliners subalit tila wala namang konkretong plano para pagaanin ang kanilang sitwasyon.

Overworked na po ang ating mga doctor at nurses at wala pa rin naman sa kanilang nakakatanggap ng pangalawang dose ng bakuna na magbibigay ng proteksyon sa kanila laban sa COVID-19.

Patuloy po tayong manalangin na nawa’y tulad ng dakilang tagumpay ng ating Panginoong Hesu-Kristo sa Krus ng Kalbaryo, magtatagumpay rin po tayo at mananalo po ang mga Pilipino.