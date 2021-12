Engineer tumira sa gubat, eroplano ginawang bahay

Tila survival movie ang buhay ng isang retiradong electrical engineer matapos niyang magpasyang manirahan sa eroplano sa gitna ng kagubatan.

Ayon sa ulat, noong nasa edad 20s (taong 1999) ang 64-anyos na si Bruce Campell, bumili siya ng may sampung ektaryang lupain sa kagubatan ng Hillsboro, Oregon.

Doon niya inilagak ang lumang Boeing 727 at ginawang pinakakakaibang tahanan sa mundo. Gumastos siya ng $220,000 (mahigit P11 milyon) para maisakatuparan ang kanyang aircraft dream home.

Nilagyan niya ang eroplano ng washing machine, lababo, at shower. Hindi na niya inalis ang isa sa tatlong CR ng eroplano.

Nagluluto si Bruce sa pamamagitan ng toaster o microwave, at kalimitang kinakain ay mga de-latang pagkain at cereal.

Samantala, ang cockpit ng eroplano ang nagsisilbi raw niyang ‘cyber office’.

Bukod dito, plano rin daw ni Bruce na bumili ng mas malaking Boeing 747-400 para gawing bahay niya sa Miyazaki, Japan.

Ngunit bakit nga ba niya trip na trip na manirahan sa eroplano?

Paliwanag ni Bruce, kayang-kaya kasi ng mga eroplano ang hanggang 575 miles per hour na lakas ng hangin, at highly fire-resistant din umano ito, at kayang magbigay ng higit na seguridad.

“They’re among the finest structures that mankind has ever built,” punto pa ng retiradong engineer. (Issa Santiago)