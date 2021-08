Endo sa mga nurse, doc inawat ni Angara

Nanawagan si Senador Sonny Angara sa Department of Health (DOH) na tugunan ang isyu ng kontraktuwalisasyon sa kanilang hanay at bilisan ang regularisasyoin ng mga doktor at nars na nagtatrabaho sa mga ospital at iba pang pasilidad.

Bilang chairman ng Committee on Finance, inusisa ni Angara ang DOH tungkol sa ‘underspending’ ng P24 bilyon na nakapaloob sa nagpasong Bayanihan 1 at 2.

Sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa iba’t ibang isyu sa DOH, may P6 bilyon sa ilalim ng B1 at B2 at ang nanatiling ‘unutilized’, kung saan P1 bilyon dito ang naibalik na sa national treasury.

Ang P1 bilyon pondo naibalk sa national treasury ay para sa human resource program (HRM) program ng DOH para sa pagha-hire ng mga doktor at nars.

“If I’m not mistaken, sabi ng mga nurses: Bakit sila kino-contractual at ang binibigay is salary grade 11 or P23,000 eh ang nasa batas is salary grade 15 or P33,000. Hindi ba puwede gamitin doon ‘yung pera? Bakit hindi sila nape-permanent?” dagdag pa nito. (Dindo Matining)