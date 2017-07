Encounter sa Cotabato; 4 PSG sugatan

By Betchai Julian

Engkwentro at hindi ambush ang mangyari sa pagitan ng PSG convoy at New People’s Army (NPA) sa Arakan, Cotabato kaninang umaga.

Ito ang paglilinaw ni PSG spokesperson Lt. Col. Mike Aquino sa isang panayam kasabay na rin ng pagkumiprna na apat lamang na PSG members ang nasugatan at hindi pito tulad ng naunang ulat.

Base sa inisyal na ulat, lulan ng dalawang sasakyan ang sampung PSG members sa pangunguna ni S/Sgt. Lancheta mula sa Camp Panacan, Davao City at patungong Cagayan de Oro City nang tambangan sila ng nasa 50 miyembro ng NPA na naglunsad ng checkpoint sa crossing ng national highway Camp 1, Barangay Gambudes, papunta sa Davao-Arakan.

Nagkaputukan bandang alas-6:15 ng umaga at dalawa sa apat na sugatang PSG ay kinilalang sina Cpl. Rodel Ledesma at SSgt. Gery Torsal.

Ayon kay Aguino, regular movement lamang ito kung saan papalitan ng tropa ng PSG administrative office ang mga nasa Cagayan de Oro City.

Dahil sa insidente, nakaalerto na ang Bukidnon Police Provincial Office, Provincial Public Safety Company at Regional Public Safety Battalion ng Region 10 at kasalukuyang nagsasagawa ng checkpoints.

Ayon naman kay Eastern Mindanao Command spokesperson Brig. Gen. Gilbert Gapay, nakapag-retaliate ang PSG laban sa NPA kaya tumagal ang putukan.

Mabilis umanong nakapag-reinforce ang mga pulis at sundalo sa lugar kaya agad nag-withdraw ang mga rebelde.