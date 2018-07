Enchong sawa na sa pangako ni Duterte

Hindi naman, consistent naman siya,” ang reaksyon ng isang malapit na kaibigan namin ni Enchong Dee kaugnay ng isyung nagpapansin daw ito.

Pinag-usapan kasi sa social media ang tila disappointment ng binata sa takbo ng gobyerno under Pres. Duterte at sinabi pa nitong nagsasawa na siya sa paulit-ulit na pagsasalita ng Pangulo na mag-step down o mag-resign.

Very consistent nga since day one si Enchong sa pagiging ‘critical’ niya sa mga palakad ni Pres. Digong at parang nagsasawa na raw siya sa walang kapararakang press release ng stepping down at willingness to resign.

Sey ng aktor, “Bakit hindi na lang talaga ayu­sin ang pagpapatakbo ng mga bagay-bagay sa gobyerno lalo na yung sa isyu ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin at iba pa?”

Ang ending tuloy, nakagawa ng isang travel book si Enchong para sa mga mahihilig mag-enjoy ng mga tanawin sa bansa. At dahil kilalang ‘kuripot’ ang aktor, tiyak daw na magugustuhan natin ang ‘tipid-tips’ niya para nga naman hindi masabing sobrang mahal nang mag-enjoy sa Pilipinas!

Anak ni Gary V. galit sa news website

Nang dahil sa plug ng Rated K ni Ateng Korina Sanchez-Roxas tungkol sa pagkakaroon ng ‘kanser’ ni Gary Valenciano, marami ang nag-react at nagulat. Although days before ng naturang airing (last night) ay agad na klinaro ni Gary na ‘cancer free’ na siya, marami pa rin ang nabahala kasama na ang anak niyang si Paolo, na nagalit pa sa headline na lumabas sa ibang news site.

Pinalabas kasi sa mga news na nabanggit na ‘presently’ ay may kanser pa ang ama. Sure naman kaming nakuha ng Rated K ang gusto nilang vie­wership dahil sa early plug nila on Gary.

Siyempre mas gusto ng mga tao ang full story mismo ga­ling kay Gary kaya’t kahit nabugbog kumbaga ang tila alarming situation niya na the fact is nalampasan na naman niya, papanoorin pa rin ito ng mga tao.

At confident din kaming well-treated ng Rated K ang material at hindi ginawang sobrang madrama o exaggerated para lang mapag-usapan pa.

Ganyan talaga ang buhay TV and Paolo should know it no matter how difficult to swallow the system is.

Ang importante naman, successful ang naging treatment sa ating Mr. Pure Energy at cancer free na siya!