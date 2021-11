Enchong naduwag sa P1B patutsada

Bawal nang mag-comment sa Instagram ni Enchong Dee. Epekto siguro `yon ng demanda ni Rep. Claudine Bautista sa aktor.

Sa post niya ng teaser ng interview niya sa mga small entrepreneurs, mapapansing wala halos mga comment na mababasa, na malayo sa mga nauna niyang mga posting na nagtatala mula 100 to 700 comments.

Pero mula noong lumabas ang balita na kinasuhan siya ni Rep. Claudine salang-sala na ang mga comment sa posts ng actor.

Posibleng pag-iwas ni Enchong ‘yon sa kung anu-anong masasakit na salita mula sa kanyang mga basher.

Pero sa mga nauna niyang post ay nakalusot pa ang ibang mga patutsada sa kanya.

@_jacklyn_rose, “Kaya ba ng 1 billion ‘yan?”

Sinusulat ang item na ito wala pang official statement si Enchong o ang kanyang mga abugado kaugnay sa P1 billion libel suit.

Anne natinda ng damit sa sosyal na mall

Sa totoo lang magiging pampalipas oras na lang ni Anne Curtis ang showbiz, kahit bumalik pa siya sa “It’s Showtime” next year.

Bukod sa paga-alaga Dahlia, negosyo ang pinagtutuunan niya ng pansin.

Ang dating online selling ng mga baby dresses na “TiliDahli”, may sariling store na sa Shangri-La mall.

Ang sosyal, di ba, na isang high end shopping mall nakatayo ang boutique ng baby dresses ni Anne. Ito ‘yung business partnership nila ng hipag na si Solenn Heussaff, na hango ang pangalan sa kanilang mga anak, si Solenn na si Tili at si Anne naman na si Dali.

Nag-post na ng invites si Anne sa Instagram na malapit nang magbukas ang kanilang store.

Bukod sa damit, may make-up line business din si Anne, at KTV bar na sosyo naman sila ni Karylle.

Pumapasok ang pera sa kaban ni Anne kahit nasa bahay lang siya.

Arci bumalandra billboard sa New York

Humilera kay Heart Evangelista si Arci Muñoz ngayong siya naman ang may LED billboard sa Times Square New York.

Si Arci ang model ng Ias Threads, na nagbigay rin ng billboard kay Heart sa Times Square NY. Nakasama rin si Yam Concepcion na image model rin ng nasabing brand ng bag.

Makikita sa posting ni Arci sa Instagram ang video ng sariling billboard. May selfie pa ang aktres sa billboard para i-document ang bagong achievement.

Teka lang, habang tumatagal si Arci sa US, nanganganak ang mga project niya roon.

Kylie binansagang ‘erotic queen’

Parang timba ng tubig na sumasahod ng mga view ang latest movie ni Kylie Verzosa na “My Husband, My Lover” ng Viva Films.

Base sa pinost ni Kylie sa Instagram ng trailer ng movie, humakot na sa 12M ang nakapanood nito. Sa November 26 pa ang showing ng movie sa Vivamax at hindi malayong umabot pa ito hanggang 15M.

Ang pelikula ay isang erotic drama, kung saan makikita sa trailer pa lang ang mga love scene ni Kylie kina Marco Gumabao, Adrian Alandy.

Mapapanood ang pagdukot ni Kylie sa ari ni Adrian. May mga butt exposure rin ang mga bida.

Dahil sa million views ng mga sensual film ni Kylie, dapat na siyang iluklok bilang erotic queen.

Kuya Kim kinantiyan sa GMA Christmas SID

Ayaw tantanan ng mga Kapamilya fan si Kim Atienza at hanggang sa paglabas niya sa Christmas Sstation ID ay binabakbakan siya.

Bahagyang nakipagtalakan si Kim sa twitter.

@GeraldBaldoza, “Wahaha. Walang sinabi sa CSID (Christmas Station ID) ng pinanggalingan mong network. Siguro sising-sising-sisi ka. GMA bulok!”

Sagot ni Kuya Kim, “Dami mong galit brother. Tight hug para sa pinagdadanan mo. Be well. #LoveTogetherHopeTogether.”

@akongasijepoy, “Respect our opinion as we respect yours, @kuyakim_atienza. We love you but we love @ABSCBN more.”

Sagot naman ni Kim, “Basta peace tayo, lalo na Pasko. I love you too! #LoveTogetherHopeTogether.”