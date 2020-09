Empress humagulgol sa b-day ng anak

Saktong limang taon nang ipanganak ni Empress Schuck ang kanyang anak na si Athalia, officially engaged na ito sa ama ng anak niya na si Vino Guingona.

Walang kamalay-malay si Empress na hindi lang pala ang 5-year old niyang anak ang masu-surprise sa birthday nito, may bonggang surpresa rin pala sa kanya sa Frozen-themed party na inihanda nito sa anak.

Kahit na naka-quarantine at walang ibang batang bisita at sila lang pamilya, halatang mahal na mahal ni Empress ang anak. Ang magsuot ng costume ni Elsa at Frozen themed-party ang wish ng bagets sa birthday niya na na-organized naman ni Empress at naluha pa ang anak sa pa-birthday surprise sa kanya ng magulang.

Halatang masayang-masaya rin ang bata nang makita namang lumuhod ang daddy niya sabay pakita ng engagement ring at malamang, ang tanong na, “Will You Marry Me?” sa mommy niya.

Kung umiyak si Athalia sa birthday surprise sa kanya, umiyak din si Empress sa supresang pag-proposed ng ama ng kanyang anak.

Sabi nga ni Empress sa kanyang Instagram account, “And so this day has become even more special…It’s not just Athalia’s birthday anymore but also a new celebration of God’s intention.

“Thank you @vinoguingona for doing it on her birthday and in this special home witnessed by my whole family. Wouldn’t have it any other way. Thank you to my siblings for helping Vino arrange this, to my parents’ blessing.”

***

Pubic hair ni Jake ipinagdamot ng jowa

May pagse-censor rin naman pala ang beauty queen turned actress na si Kylie Versoza sa kanyang boyfriend na si Jake Cuenca.

Kilala naman si Jake bilang pa-daring talaga at sanay ang tao sa kanya, kahit sa mga live fashion show na nagpapakita pa ito ng puwet.

Of course, biro lang ni Kylie ang comment nito sa post ni Jake kunsaan, naka-topless ito at may konting pasilip ng kanyang hair down there. Nag-comment si Kylie na may smiley face sa dulo nang, “Baka naman pwede itaas yung pants ng konti!”

Pero mas aliw ang mga reply ng netizens kay Kylie.

Sinabihan ng netizens si Kylie na ‘wag daw itong makasarili. ‘Wag daw sinosolo lang at ang pa- “sana all.”

“Wag makasarili…char.”

“Mag share ka naman paminsan minsan sis.”

“Halaa damot! Char!”

“Damot mo Kylie, tingin lang, e!” At ang “sharing is caring.”

Siguradong hindi naman ipinagdadamot ni Kylie ang katawan ng boyfriend, malamang proud pa ito.

***

Janno, Anjo talunan agad sa EB, Showtime

Parehong nanggaling sa longest-running noontime show na Eat… Bulaga ang dalawang host ng noontime show ng Net 25, ang “Happy Time” na sina Anjo Yllana at Janno Gibbs along with Kitkat.

Kahit na nagbigay na rin naman ng paliwanag si Anjo kung bakit mas pinili niyang iwan ang Eat…Bulaga para sa Happy Time na wala pang kasiguraduhan kung hanggang kailan magsu-survive sa ere, marami pa rin talagang hindi makapaniwala sa naging desisyon niyang ito.

Si Janno naman, matagal ng hindi napapanood sa Eat Bulaga kaya sa kanilang dalawa, ang huli ang pinaka-walang conflict. Pero nagpasalamat si Janno sa kanyang IG sa lumabas na article online about the three noontime shows now. Siyempre, nandiyan pa rin ang It’s Showtime na napapanood sa Kapamilya channel at online.

Aminado naman si Janno na hindi raw nila kayang tapatan ang isang institusyon tulad ng Eat Bulaga. Sey niya, “We at Happy Time are humbled to even be part of the noontime lineup. We are no match to Bulaga and Showtime. We are here to give the audiences an alternative. Were having good clean fun at Net 25.”

Hindi naman pinalampas ni Janno ang isang IG follower niya na nag-comment sa post niya nang, “All suck. Give the public smarter shows please.”

Sinagot ito ni Janno nang, “Watch National Geographic. Hehe.”

At dahil kilalang Iglesia ni Cristo network ang Net25, nilinaw ni Janno kung kaanib ba siya ng I.N.C. nang may magtanong dito kung member ba siya ng Iglesia.

Ang mag-asawang Gladys Reyes at Christopher Roxas ang mga kilalang miyembro ng naturang relihiyon. Pero nilinaw ni Janno na, “Hindi po” raw siya kaanib.

Kumbaga, all work lang sa kanya na sa Net25 siya napapanood ngayon.