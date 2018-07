Employment permit sa mga dayuhan sa Bora sinuspende

HINDI na muna papayagan ng Departent of Labor and Employment (DOLE) na makapagtrabaho ang mga manggagawang dayuhan sa isla ng Boracay.

Ito ay makaraang suspendihin ng Department of Labor and Employment (DOLE) ang pag-iisyu ng Alien Employment Permit (AEP) para sa mga manggagawang dayuhan sa isla ng Boracay.

Alinsunod sa Labor Advisory No. 11, series of 2018, sinabi ni Labor Sec. Silvestre Bello III na ang temporary suspension na ito ay para lamang sa mga foreig­ner na naglalayong magtrabaho sa Boracay at doon sa may mga AEP na nagnanais na i-renew ang kanilang employment permit.

Nabatid na hindi kasama sa direktibang ito ang mga pinahintulutan ng Boracay Inter-Agency Task Force, at mga foreigner na nag­lalayong magsagawa ng research na may kaugnayan sa rehabilitasyon ng isla.

Gayundin ang mga dayuhan na permanent resident na sa Boracay at iyong mga probatio­nary o temporary resident visa holder.

Ang lahat ng mga dayuhan na kasama sa listahan sa ilalim ng Section 3 ng DOLE Department Order No. 186, Series of 2017 ay exemp­ted din.

Nabatid na ang labor advisory na ito na nilagdaan noong Hunyo 26 ay may bisa lamang hanggang sa alisin na ang temporary closure ng Boracay.