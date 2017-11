Empleyadong tigil sa paninigarilyo may karagdagang 6 days leave

Kung hindi maninigarilyo ang isang empleyado sa kanyang trabaho sa loob ng isang taon, may karagdagang anim na araw na bakasyon itong matatanggap.

Ganito ang kalakaran sa isang kompanya sa Japan upang maengganyo ang kanilang empleyado na tumigil sa paninigarilyo dahil sa kaakibat na peligro sa kalusugan.

Isang paraan din ito ng Piala, isang Tokyo-based online commerce at marketing company, upang masolusyunan ang nababawas na oras dahil sa paninigarilyo ng kanilang empleyado.

“Because our office is located on the 29th floor…it takes at least 10 minutes for a smoker to go down to a common smoking room in the basement and come back,” paliwanag ng spokesman ng kompanya na si Hirotaka Matsushima.

“But at the same time, it’s true that smoking room conversations are mostly about work…they exchange ideas and consult each other. So we decided it’s better to give rewards (to non-smokers) than punish the smokers,” dagdag ni Matsushima.

Simula nang iimplementa ang programang ito noong Setyembre, 4 mula sa 42 naninigarilyong empleyado ng kompanya ang tumigil sa paninigarilyo at kandidato sa karagdagang anim na araw na paid leave kung matatagalan nila ito hanggang Setyembre 2018.

Sa Pilipinas, umiral ang smoking ban noong Hulyo 22 nang ilabas ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Executive Order No. 26. Pinapayagan lamang ang paninigarilyo sa designated smoking areas (DSAs).