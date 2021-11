Empleyado pinagre-resign matapos i-chat GF ng amo, nagpasaklolo

Magandang araw, Mga Kakampi!

Naririto na naman tayo para sagutin ang problemang inilapit ng isa nating kababayan. Kumplikado ang problemang inilapit sa atin dahil ito’y tungkol sa isang manggagawa na nadamay lang sa away ng kanyang employer at girlfriend nito.

Tumanggi pong magpabanggit ng pangalan ang nagtanong sa atin upang hindi siya mabalikan ng kanyang amo. Naririto ang kanyang problema.

Good morning Atty. Chel Diokno. Tanong ko lang pinagre-resign po ako ng restaurant manager ko sa kadahilan na nag chachat po sa akin yung jowa nya, dahil naka-block po ung babae sa manager ko kaya ako po ang tinatanong nya tungkol sa manager ko po. Tapos pinagre-resign po ako sa trabaho ko po pero wala naman po akong ginagawang mali sa aking trabaho po ano po kaya ang pwede ko po gawin? Maraming salamat po sa sagot .

Maraming salamat sa katanungang ito. Alam mo, napakasaklap ng nangyari sa iyo dahil sa dami ba naman ng tao, bakit ikaw pa ang napiling i-chat ng girlfriend ng employer mo para pagtanungan. Sabi nga, malas mo lang talaga. Naipit ka sa nag-uumpugang bato dahil sa personal nilang problema.

Ngunit batay sa ating batas, mali ang ginagawang pagpilit sa iyo ng restaurant manager na mag-resign ka sa trabaho dahil nag-chat lang sa iyo ang kanyang girlfriend para magtanong.

Ang pagbibitiw sa trabaho ay dapat boluntaryong pasya ng isang empleyado at hindi siya puwedeng pilitin ng kahit sino na mag-resign.

Bukod pa rito, bilang pangkalahatang patakaran para ituring na legal ang dismissal ng employee, kailangang: (1) ang basehan ay just or authorized cause; at (2) sumunod ang employer sa twin-notice requirement.

Sa ilalim ng ating batas, ang “just causes” na maituturing na sapat na rason na i-dismiss ang employee ay ang mga sumusunod:

(a) Serious misconduct or willful disobedience by the employee of the lawful orders of his employer or representative in connection with his work; (b) Gross and habitual neglect by the employee of his duties; (c) Fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by his employer or duly authorized representative; (d) Commission of a crime or offense by the employee against the person of his employer or any immediate member of his family or his duly authorized representatives; at (e) Other causes analogous to the foregoing.

Ang “authorized causes” naman (na sa pangkalahatan ay dapat i-report muna sa DOLE bago ang termination) ay: (a) installation of labor-saving devices; (b) redundancy; (c) retrenchment to prevent losses; (d) closing or cessation of operations; at (e) disease.

Pangalawa, dapat ding sundin ang twin-notice requirement sa pag-terminate. Ibig sabihin, dalawang hiwalay na written notice ang dapat ibigay ng employer sa kanyang empleyado.

Sa unang written notice, dapat nakasaad ang just o authorized cause na basehan ng pag-terminate, detalyadong paglalahad ng pangyayari ukol dito, at direktibo sa employee na may oportunidad itong magsumite ng written explanation sa loob ng hindi bababa sa limang (5) araw mula nang nakuha nito ang unang notice, para ipresenta nito ang kanyang depensa laban sa paratang at magbigay ng patunay na sumusuporta sa depensang ito.

Pagkatapos ng unang notice, dapat ay mabigyan ang employee ng karampatang oportunidad para depensahan ang sarili, sa tulong ng representative kung pipiliin ito. Kung makita pa rin ng employer na angkop ang pag-terminate, dapat magpadala ito ng isa pang written notice sa employee.

Sa pangalawang written notice naman, dapat nakasaad na inaral na nito ang buong kaso, kasama ang mga paratang sa at depensa ng employee, at nakita nitong angkop ang desisyong i-terminate ito base sa just cause. Maaari itong ituring na illegal dismissal at maaaring i-reklamo sa DOLE.

Sa iyong sitwasyon, hindi sapat na batayan ang pagcha-chat sa iyo ng girlfriend ng iyong manager. Kung tatanggalin ka niya, maaari ka nang lumapit sa DOLE para magreklamo.

-ooo-

