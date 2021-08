Empleyado nagpositibo, munisipyo sa Guimaras hinilamusan

Pansamantalang sinuspinde ni Nueva Valencia Mayor Emmanuel Galila ng Guimaras ang trabaho sa kanilang munisipyo matapos na magpositibo sa COVID ang isa nilang casual employee.

Nabatid na nitong Agosto 5, nakapagtala ang bayan ng siyam na kumpirmadong kaso kabilang ang empleyado ng yunit ng pamahalaang lokal.

“Hence, there is a need to temporarily suspend the operation of the offices in the municipal hall to carry out cleaning and disinfection, and for the Municipal Health Office to properly conduct contract tracing,” sambit ni Galila sa kanyang Executive Order No. (EO) 30, kaya sinara muna ang opisina mula noong Huwebes hanggang kahapon.

Balik-operasyon ang municipal hall sa Lunes, Agosto 9. (Prince Golez)