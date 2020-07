‘Emiseryo’ ilantad P200M suhulan kuwentong kutsero

KINUYOG si ACT CIS Rep. Eric Yap sa palutang nitong may ipinadalang ‘emisaryo’ sa kanya ang ABS-CBN para aprubahan ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang prangkisa ng giant network.

“More than two weeks ago, may tumawag sa atin, nagpakilalang emisaryo ng ABS CBN at hinihimok tayong bumoto pabor sa ABS CBN kapalit ng P200 million. Simple lang ang sagot ko, hindi for sale ang prinsipyo at boto ko,” lahad ni Yap sa isang statement kahapon.

Dahil sa palutang na isinabay sa botohan sa ABS-CBN franchise ay kinuyog ito ng ilang politiko at hinamong pangalanan ang emisaryo.

“ Madali gumawa ng kwento na walang ebidensya…baka nananaginip at biglang nagising,” buwelta ni ex-Congressman Erin Tanada kay Yap.

