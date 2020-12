Emergency use authorization para sa mas mabilis na pagkuha ng bakuna

Kasalukuyang kumakalat sa buong mundo ang balita na ilang mga bansa na ang nasa unang hakbang ng pagbabakuna ng kanilang mga mamamayan laban sa COVID-19.

Ipinahayag ng United Kingdom noong nakaraang linggo na inaprubahan na nito ang bakunang gawa ng Pfizer. Ngayong linggong ito, naibalita naman na ang Indonesia ang unang bansang tumanggap ng bakunang Sinovac na gawa sa China.

Dito sa Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang isang Executive Order na nagbigay ng awtoridad sa Director General ng Food and Drug Administration (FDA) na maglabas ng Emergency Use Authorization (EUA) para sa mga gamot at bakuna para sa COVID-19.

Sa pagpapalabas ng Executive Order (EO) No. 121, inatasan din ng Pangulo ang FDA na lumikha ng isang panel ng mga dalubhasa na magsasagawa ng pagsusuri ng impormasyon tungkol sa kaligtasan at pagiging epektibo ng bakuna para sa COVID-19 o gamot na mag-aapply para sa isang EUA.

Gayundin, sa pamamagitan ng EO, ang Director-General ng FDA ay may awtoridad na magpatupad ng reliant at recognition processes para sa emerhensiyang paggamit ng mga gamot at bakuna. Samakatuwid, maaari din niyang tanggapin ang regulatory decision ng World Health Organization, ng United States-Centers for Disease Control and Prevention, o ng iba pang regulatory authorities na kinikilala sa buong mundo.

Mabilis na susubaybayan ng EUA ang pagkuha at paggamit ng mga gamot at bakuna laban sa coronavirus, lalo na para sa mga bakunang nagpakita ng positibong ebidensya na mapapakinabangan ito ng mga tao. Halimbawa, kung ang isang bakuna na nakarehistro na sa iba pang established regulatory authorities ay mag-aapply para sa EUA sa ating bansa, ang FDA ay maaaring maglabas ng isang EUA pagkatapos ng 21 araw, sa halip na anim na buwan.

Nakasaad din sa E.O. 121 na kung walang EUA, walang hindi rehistradong gamot at bakuna sa COVID-19 ang maaaring mabuo, maipagbili, mai-import, mai-export, maipamahagi, o mailipat sa labas ng mga klinikal na pagsubok, maliban sa mga kaso kung saan ang isang Compassionate Special Permit ay inilabas.

Ang isang EUA ay bibigyan at mananatiling valid lamang kapag ang mga sumusunod na kondisyon ay naroroon: una, kung makatuwiran na maniwala, batay sa mga ebidensya na magagamit na ang isang gamot o bakuna ar epektibo ito upang maiwasan, masuri, o gamutin ang COVID19; pangalawa, kapag ang mga potensyal na benepisyo ng gamot o bakuna ay mas malaki kaysa sa mga potensyal na peligro, kung mayroon man; at panghuli, kapag walang sapat, aprubado, at magagamit na kahalili sa gamot o bakuna.

Sa pinakabagong balita tungkol sa mga bakuna laban sa COVID, sinabi ng Director-General ng FDA na si Eric Domingo nang imbitahan ko siya sa aking press briefing na sa sandaling ang mga kumpanya ay bigyan ng pahintulot para sa EUA ng mga bansa tulad ng United Kingdom at Estados Unidos, maaari na silang magsimulang mag-apply para sa parehong mga issuances sa ibang mga bansa.

Sa ngayon, maraming mga kumpanya ang nag-aapply para aprubahan ng Pilipinas ang kanilang mga bakuna. Kabilang dito ang Pfizer, Sinovac, Sinopharm, Moderna, at AstraZeneca. Sinabi ng FDA na ang mga kumpanyang ito ay maaaring asahan ang desisyon sa loob ng 21 hanggang 28 araw. Pagkatapos ng 28 araw maaari nang ilabas ang EUA. Kapag naisyu na ang isang EUA, maaari nang simulan ng Department of Health ang pamamahagi at pagbabakuna ng mga pangunahing tatanggap ng bakuna.

Sa isa sa pinakahuling press briefings ko, umapila sa gobyerno at media si Dr. Lulu Bravo, Executive Director ng Philippine Foundation for Vaccination, na tulungan siya na maibalik ang tiwala, kumpiyansa, at pagtanggap ng publiko sa pagbabakuna. Sa pagpapatuloy ng pandemya at pagbuo ng bakuna laban sa COVID, binigyang diin ni Dr. Bravo ang pangangailangan na iparating sa publiko ang kahalagahan ng pagbabakuna at ang mga kahihinatnan ng hindi pagbabakuna.

Naniniwala ako na ito ang solusyon na hinihintay natin upang mawakasan na ang pandemya at makabalik na tayo sa ating normal na buhay. Tulad ng sinabi ni Dr. Bravo, hindi tayo dapat matakot na mabakunahan. Tiwala ako na ang EUA ay hindi ibibigay para sa isang gamot o bakuna hanggang hindi napapatunayan sa mga klinikal na pagsubok na ito ay ligtas at epektibo laban sa virus.

Tulad ng lagi kong ipinapaalala sa ating mga kababayan, habang hinihintay natin ang bakuna, ipagpatuloy nating sundin ang minimum public health standards: mask, hugas, iwas. Walang hihigit pa sa kasiyahan na makatanggap tayo ng bakuna matapos na maranasan nating ma-quarantine nang halos isang taon. Patuloy tayong maging ligtas, malusog at mapagbantay.