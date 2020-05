Emergency power ni Digong 3 buwan pa-palasyo

Suportado ng Malacañang ang kahandaan ng Kongreso na palawigin ng tatlong buwan ang bisa ng Bayanihan to Heal as One Act na nagbibigay ng emergency power kay Pangulong Rodrigo Duterte para harapin ang krisis na hatid ng coronavirus disease 2019.

Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na makatwiran ang tatlong buwang extension dahil hanggang ngayon ay wala pa ring natutuklasang gamot laban sa COVID-19 at patuloy na hinaharap ng gobyerno ang hamong hatid ng pandemic.

Ang Bayanihan Act to Heal as One na nagbibigay ng emergency power sa Pangulong Duterte ay may bisa hanggang June 24.

Pero kung si National Economic and Development Authority Secretary Karl Chua ang masusunod, mas gusto nitong paabutin hanggang Disyembre ang special power na ibinigay sa Pangulo.

“I think the 3- month period is ideal, although what secretary Karl Chua suggested is not too far away from the three month period because are already in July,”ani Roque.

Malalaman aniya pagkatapos ng 3- month extension kung nais ng Malacañang na muling palawigin ang bisa ng Bayanihan Act.

“Its not a preference but I think it is definitely necessary to give us at least 90 days and we will see from there if at the end of 90 days there’s a need for emergency power still , then it can be extended until December,” dagdag ni Roque.

Pero pabirong sinabi ni Roque na kung ang ibang gabinete ang masusunod ay maaaring paabutin ito ng hanggang 2022

“Actually it was Secretary Dominguez who said that in jest, because the reason is we dont know when the vaccine will be developed, that is why he said it in jest, I’m clarifying that I am also laughing,” wika ni Roque.

Binigyang-diin ng kalihim na hanggat walang natutuklasang vaccine ay hindi maibabalik ang normal na buhay ng mga Pilipino dahil palaging nakaamba ang panganib na hatid ng COVId-19. (Aileen Taliping)