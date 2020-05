Emergency employment tinukuran

Sinusuportahan ni Senador Cynthia Villar ang rekomendasyon ni Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) Governor Benjamin E. Diokno na magkaroon ang pamahalaan ng “emergency employment” sa mga Pilipino upang makatugon ang bansa sa tinatawag na “new economy” upang hindi mabigatan ang mamamayan sa epekto ng pandemya.

Inihayag ni Diokno na sa pagtahak ng bansa sa susunod na hakbang tungo sa “New Economy” dapat itong tumutok sa mga programang magbibigay ng mabilis na trabaho at paggastos sa ating mga mamamayan. Dagdag pa ng dating budget secretary , maaring magkaroon ang pamahalaan ng supplemental budget o dagdag na 1% hanggang 2% sa 2020 National Budget na katumbas ng P200 bilyon hanggang P400 bilyong piso. Ito aniya ay maaring magamit para sa emergency employment at makagagawa ng 2 milyong trabaho.

“I agree with BSP Chief Diokno that our next priority after the health and safety of our people is providing employment to as many Filipinos as possible. That’s what people need right now to feed their families” ayon sa Senadora.

Una nang inerekomenda ni Senador Villar ang pagbubukas ng mga labor-intensive sector gaya ng agriculture, construction at manufacturing upang maiwasan ang pagkakaroon ng kaguluhan o social unrest na maaring ibunga ng kawalan ng pera o mapagkakakitaan ng mga mamamayan.