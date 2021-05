Embiid, Sixers selyado No. 1

SINELYUHAN ng Philadelphia ang top seeding sa Eastern Conference matapos kubabawan ang Orlando 122-97 nitong Biyernes.

Umiskor si Seth Curry ng 20, may 13 points, 11 rebounds si Joel Embiid, at 13 points, 9 assists kay Ben Simmons sa loob lang ng tig-23 minutes para sa 76ers.

Angat sa 48-23 ang Philly, hindi na mababaklas ng No. 2 Brooklyn (46-24).

“Home-court advantage helps a lot,” giit ni Embiid. “We’ve been dominant at home, we barely lose here. It means a lot to have the No. 1 seed.”

Naglista ng 28-7 record sa Wells Fargo Center ang Sixers.

Kinontrol ng Sixers ang laro sa second quarter nang ma-outscore ang Magic 39-19.

Hinarana ng “M-V-P!” chants si Embiid sa first quarter kahit nang matawagan ng technical 3:16 pa bago ang break nang kumprontahin si Shane Bacon.

Nangunguyakoy na lang sa bench sina Embiid, Simmons at iba pang starters nang dumistansiya ang Sixers 96-69.

Binitbit ng bench ang Magic sa pangunguna ng 21 points ni Ignas Brazdeikis at tig-12 nina Chasson Randle at RJ Hampton na may 12 rebounds at 9 assists pa. (VE)