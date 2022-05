Embiid buwenas itim na maskara

NAGLARO kahit may facial at thumb injuries si Joel Embiid, ginanahan ang mga kakampi at nilampaso ng 76ers ang Miami 99-79 sa Game 3 ng East semis nitong Biyernes.



Abante pa rin ang Heat sa series 2-1, muling iho-host ng Philadelphia ang Game 4 sa Lunes (araw sa Manila).

Nayanig ang Wells Fargo Center pagpasok ni Embiid na naka-uniporme at itim na mask.

Wala pa ang pang-MVP na galawan pero nakapagsumite siya ng 18 points, 8 rebounds. Hindi naglaro ang All-Star center sa first two games nang abutin ng orbital fracture sa first round.



Ganadong umiskor ng tig-21 points sina Danny Green at Tyrese Maxey, may 17 points, 8 rebounds at 6 assists si James Harden sa Philly.



Mula sa labas ng arc ay 6 for 7 si Green kabilang ang mga pamatay sa rally ng Miami sa third quarter.

“We have a good chance to win it all,” bida ni Embiid. “We’ve got to stay healthy.”

Sina Jimmy Butler (33 points) at Tyler Herro (14) lang ang naka-double digits sa Heat.



Nalimitahan si Bam Adebayo sa katiting na 9 points mula 2 of 7 shooting matapos umiskor ng 24 at 23 sa Games 1 at 2. (VE)