Embiid bagsak, tuhod bumaliko

EXIT sa kalagitnaan ng third quarter si Joel Embiid at hindi na nakabalik, pero nagawang kumpletuhin ng Philadelphia ang 127-101 panalo kontra Washington Biyernes ng gabi.

Hindi naglaro sa All-Star Game si Embiid kasunod ng isang linggong pahinga para sa contact tracing.

Pagkatapos dumakdak para ilista ang 23rd points, napasama ang landing ng leading MVP candidate sa kaliwang paa. Kita sa replays na parang bumaliko paharap ang bandang tuhod niya.

Ilang sandali din siyang nanatili sa floor, may inilapit na stretcher pero mag-isang tumayo ang center at iika-ikang lumabas ng court 6:20 pa sa third.

Nakapagbaba pa si Embiid ng 6 rebounds.

Wala din si Ben Simmons (contact tracing), dalawa sila ni Embiid na na-expose sa barber na nag-positive, pero dumiretso sa pangalawang sunod na panalo ang 76ers pagkatapos ng All-Stars.

Umiskor ng 18 off the bench si Shake Milton, nilista ni Furkan Korkmaz ang 12 sa kanyang 18 points sa fourth quarter. Angat ang Sixers sa rebounds 49-32 at sa bench points 56-38.

Hindi umubra ang 25 points ni Russell Westbrook at 19 ni Bradley Beal sa Wizards. (VE)