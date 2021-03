Ely Buendia ikinanta bet na Pangulo

“Isa lang ang iyong pagpipilian: pangulo ba o panggulo?”

Bahagi ito ng lyrics ng bagong kanta ni Ely Buendia tungkol sa gusto niyang mga katangian ng susunod na pinuno ng bansa.

“Pinunong may talino, puso at tapang

Ito ang kailangan ng ating bayan,” ang maririnig sa kanta niyang “Metro,” na nilabas ng We Need A Leader 2022 kahapon.

Hindi naman sinabi ni Ely kung sino ang tinutukoy niya sa awit.

Sa kanilang website, sinasabi ng We Need A Leader na layunin nilang turuan ang mga tao na mag-isip kapag boboto na ng kanilang lider.

“Given the crisis our country has faced in the recent times, WE NEED A LEADER who can lead us to a better PHILIPPINES,” dagdag pa ng grupo. (SDC)