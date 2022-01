Elton John nagka-Covid, kanselado final concert

Dalawang concerts ni Elton John ang na-postpone sa Dallas, Texas dahil nag-test positive ito for COVID-19.

“It’s always a massive disappointment to move shows and I’m so sorry to anyone who’s been inconvenienced by this but I want to keep myself and my team safe. Fortunately, I’m fully vaccinated and boosted and my symptoms are mild,” sey pa ng 74-year old British musician sa kanyang statement on social media.

Part ng “Farewell Yellow Brick Road” tour ni Elton ang dalawang na-postpone na concerts. Ni-reschedule na lang ito ulit sa American Airlines Center.

Kapag maayos na ang pakiramdam niya, tuloy ang January 29 concert date sa Little Rock, Arkansas.

Ang Farewell Yellow Brick Road tour ang magsisilbing final tour niya.