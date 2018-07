ElNella nilampaso sa kasikatan ang MayWard, JoshLia, McLisse

May pa-poll ang isang website ng ABS-CBN tungkol sa June cover ng magazine nila. Apat na love team kasi ng Kapamilya network ang nasa June cover ng nasabing glossy magazine.

Ang JoshLia nina Joshua Garcia at Julia Barretto na mga bida sa Star Cine­ma movie na ‘I Love You, Hater’. May cover version din ang ElNella love team nina Elmo Magalona at Janella Salvador.

Cover din ang McLisse nina McCoy de Leon at Elisse Joson at hindi rin nagpahuli ang cover naman ng MayWard love team nina Maymay Entrata at Edward Barber.

Pero sa tanong nga na, ‘Which love team slayed the Metro June issue co­ver?’ tinalbugan ng ElNella love team ang tatlo pang nabanggit na love team, huh!

As of this writing kasi, may 42.99% na ang ElNella at pangalawa ang MayWard na nakakuha ng 24.26% at pangatlo lang ang JoshLia na nakakuha ng 22.40% at nangungulelat naman ang McLisee sa 10.35%, huh!

Well…

Mga Kapamilya sa Hawaii nagpasaway?

Isang taga-TFC (The Filipino Channel) na nasa Honolulu, Hawaii para sa ASAP Live in Honolulu ang nakatsikahan ko kahapon. Tinanong ko ang taong ‘yon kung wala bang mga ganap na hindi magawa habang nasa Honolulu sila.

“May mga pasaway ba sa stars na kasama n’yo riyan?” tanong ko sa kausap ko, pero wala raw. Masaya lang daw ang lahat at ine-enjoy ang stay nila roon.

Habang nag-i-spiel shoot daw ang mga kasama sa ASAP Live in Honolulu ay kasabay na rin daw ang pamamasyal, kaya enjoy ang lahat.

“Saka, bawal naman ang pasaway, kaya walang nag-a-attitude!” sey ng kausap ko.

As of this writing, pasimula pa lang ang first show nila sa two shows nila kahapon (Saturday sa Hawaii) at guest din daw nila sina Ice (Aiza) Seguerra, Geneva Cruz, Nonoy Zuniga at Dingdong Avanzado at wala naman daw silang nae-encounter na problema.

Ang alam din ng kausap ko, malamang na magdatingan na sa bansa bukas ang karamihan sa mga kasama sa ASAP Live in Honolulu dahil may mga projects pa rin ang mga ito na kailangang balikan kaagad.

Mga fan nina Kisses, Donny todo suporta sa ‘Walwal’

Noong Saturday naman, panay ang tawag sa akin ni Annabelle Rama para mag-join sa kanila ni Mother Lily Monteverde sa Club Filipino sa Greenhills, San Juan.

Nag-blowout daw kasi si Mother Lily.

Aba, mukhang magandang sign ‘yon na sumipa na sa takilya ang ‘Walwal’ movie nina Elmo, Jerome Ponce, Kiko Estrada at Donny Pangilinan, huh!

Hindi naman magbo-blowout si Mother Lily kung hindi maganda ang box-office result ng ‘Walwal’ movie ng Regal Entertainment na tinulungang i-promote ng Star Cinema, ‘noh? Sabi nga ni Bisaya, maganda raw ang mood ni Mother Lily!

Actually, in fairness naman sa pelikulang ito ni Direk Joey Reyes, maganda ang feedback at masasa­bing lalakas talaga during the weekend dahil sa tinatawag na word of mouth.

Bawat makausap ko na nakapanood na ng ‘Wal­wal’ ay nagsasabing maganda talaga ito kaya hindi rin nakakapagtaka na habang tumatagal ito sa mga sinehan ay mas dumarami ang mga nanonood.

Hanga nga pala ako sa mga fan ng team-up sa ‘Walwal’ nina Donny at Kisses Delavin dahil sobrang campaign talaga sila na panoorin ang pelikula. Sana ‘yung mga fan din ng ElNella nina Elmo at Janella, kahit hindi kasama ang dalaga sa pelikula, ay tindihan din ang campaign na panoorin ang ‘Walwal!’